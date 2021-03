Eine Raupe soll den Glauben mit auf den Weg geben

Das Kinderkirche-Team der Kirchengemeinde Dettingen kann derzeit die Kindergarten- und Grundschulkinder bis zum Kommunionalter nicht wie gewohnt einmal monatlich zum gemeinsamen Kindergottesdienst einladen. Deshalb bekommen die etwa 40 Familien für ihre Kinder, so wie vor Weihnachten, ein Osterpaket nach Hause geliefert.

Für das Dettinger Kinderkirche-Team steht grundsätzlich das kindgerechte vermitteln des kirchlichen Jahreskreises mit den dazugehörigen Ritualen und natürlich der Kinderbibel als Geschichtenbuch über Jesus im Vordergrund, heißt es in einer Mitteilung. Durch ein spielerisches Erarbeiten dieser Themen, was normalerweise während des Kindergottesdiensts, der parallel zum Hauptgottesdienst im Gemeindehaus stattfindet, passiert, soll den Kindern der Glaube mit auf den Weg gegeben werden.

Beim Osterpaket übernimmt hier die Raupe Pasquarella als Geschichtenerzählerin diese Aufgabe. Zu Beginn soll zu Hause ein Ostertisch vorbereitet werden, so wie der Altar den die Kinder vom Kindergottesdienst als durchgängiges Ritual kennen. Folgende Gegenstände werden dazu benötigt: Eine Tischdecke, ein Kreuz, die Kinderbibel, Blumenschmuck, eine Kerze und diese Mal ein kleines „Nest“ für die Raupe Pasquarella. Das Osterpaket beinhaltet acht Briefe. In jedem Brief befindet sich eine Geschichte, eine Perle und ein Ausmalbild.

Nach und nach werden die Briefe passend zum Termin geöffnet und gemeinsam gelesen. Aus den insgesamt acht Perlen entsteht die Raupe Pasquarella, die an Ostern zum Schmetterling wird. Wie das das Kinderkirche-Team abschließend mitteilt, freut es sich auf ein baldiges Wiedersehen bei einem Kindergottesdienst in der Kinderkirche.