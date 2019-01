Drei Titel für die SG Dettingen

Bei den Regionalmeisterschaften im Einzel und im Mehrkampf der sehr starken Region Ost haben die Leichtathleten der SG Dettingen insgesamt drei Meistertitel errungen. Annika Schepers bei den Einzelmeisterschaften und Katharina Renz im Einzel und Mehrkampf landeten ganz vorn.

Bei den Einzelmeisterschaften in Ulm setzte sich im Kugelstoßen der Altersklasse U18 erwartungsgemäß Annika Schepers überlegen durch. Ebenfalls im Kugelstoßen gewann in der W15 Katharina Renz, wobei dieser Titel etwas überraschend kam. In ihrem letzten Versuch stieß sie mit 11,02 Metern das erste Mal über elf Meter und übertraf damit ihre stärkste Konkurrentin noch um neun Zentimeter. Damit zeigte Renz, dass sie schon sehr gut mit der Umstellung auf die Drehstoßtechnik klarkommt. Ansonsten erwischte Katharina Renz auch noch einen sehr starken Tag. Im Hochsprung wurde sie Zweite und im Sprint erzielte sie mit 8,56 Sekunden und über die Hürden mit starken 10,04 Sekunden persönliche Bestleistungen. In beiden Disziplinen hat sie damit die Qualifikation für die württembergischen Meisterschaften geschafft.

Das gleiche Kunststück gelang auch der ein Jahr jüngeren Sandra Müller über die 60 Meter mit der Zeit von 8,75 Sekunden. Und das gleich im ersten Wettkampf im Trikot der SG Dettingen. Die gleichaltrige Karolina Bloching schaffte es im 60-Meter-Sprint, im Hochsprung und im Weitsprung ins Finale und verpasste dort jeweils knapp eine Medaille. Ebenfalls in dieser Altersklasse gelang auch Anna-Maria Fiesel im Kugelstoßen der Sprung unter die besten acht. Sehr zufrieden durfte auch Elisa Rösch in der Altersklasse U18 sein, die bei allen Starts sehr gute Ergebnisse ablieferte, wobei sie sich im Sprint und über die Hürden für die baden-württembergischen Meisterschaften qualifizierte. Erwähnenswert auch ihr Weitsprung auf 5,11 Meter. Zufrieden konnten auch die restlichen Starterinnen der SG Dettingen sein, die solide Leistungen ablieferten.

Renz bestätigt ihre Form

Eine Woche später fanden in Schwäbisch Gmünd die Mehrkampfmeisterschaften statt. Hierbei war ein Vierkampf zu absolvieren. Katharina Renz bestätigte auch in diesem Wettkampf ihre momentan sehr gute Form, wurde überlegen Regionalmeisterin und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr. Erwähnenswert hierbei ihr Weitsprung. Mit 4,81 Metern sprang Renz so weit wie nie und nähert sich damit immer mehr der Fünf-Meter-Grenze. Gleichzeitig bedeutete dies auch die Norm für die württembergischen Meisterschaften.

Den dritten Platz erkämpfte sich bei den 14-jährigen Karolina Bloching, wobei sie die Silbermedaille nur um winzige fünf Punkte verpasste. Ihre beste Leistung hatte sie im 50-Meter-Sprint mit schnellen 7,43 Sekunden. Ihren ersten Mehrkampf absolvierte Sandra Müller, die sich über gleich drei neue Bestleistungen freute. Im Hochsprung steigerte sie sich sogar um zwölf Zentimeter auf 1,32 Meter. Zusammen errangen diese drei Athletinnen der SG Dettingen die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung.

Bei den Zwölfjährigen war Irma Majdancic am Start, die sich besonders über ihr Kugelstoßergebnis mit 5,84 Metern freute und damit die fünftbeste Stoßerin im Feld war.

Wettkampfluft geschnuppert

Lara Edel und Samira Schmucker starteten in der Altersklasse W11 und schnupperten erstmals Wettkampfluft bei den „Großen“. Auf Anhieb sicherten sie sich die Plätze eins und zwei, wobei Lara Edel einmal mehr zeigte, welches Sprintpotenzial in ihr steckt. Mit ihrer Zeit von 8,12 Sekunden kann sie auch bei den älteren Jahrgängen mithalten.