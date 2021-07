Drei Aquaplaning-Unfälle auf der A 7 innerhalb einer Stunde

Am Sonntagabend, 4. Juli, zwischen 19 und 20 Uhr kam es auf der A7 zu drei Verkehrsunfällen, die durch erhöhte Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn zustande kamen.

Zunächst krachte ein 45-jähriger Auto-Fahrer bei Altenstadt in Fahrtrichtung Füssen in die Mittelschutzplanke und schleuderte dann quer über die Fahrbahn, bis er schließlich in der Bankette zum Stehen kam. Er blieb unverletzt, verursachte aber einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Etwa zehn Minuten später geriet auf Höhe Dettingen, in Fahrtrichtung Würzburg, ein 48-jähriger Mann mit seinem Auto, ebenfalls alleinbeteiligt, ins Schleudern, prallte erst gegen die rechte Schutzplanke dann gegen die Mittelleitplanke, an welcher er schließlich mit seinem stark beschädigten Fahrzeug liegen blieb.

Der nur leicht verletzte Fahrer wurde ins Klinikum Memmingen gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 22 000 Euro. Die Feuerwehr Erolzheim sicherte die Unfallstelle ab. Schließlich krachte es etwa eine halbe Stunde danach noch einmal.

Ein 37-jähriger Fahrer war zwischen Memmingen-Süd und dem Autobahnkreuz in Richtung Ulm unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam, den dortigen Abhang hinunterrutschte und dabei mehrere Büsche überrollte.

Glücklicherweise blieb er unverletzt. Sein total beschädigtes Fahrzeug konnte erst von einem Abschleppdienst geborgen werden, als die Feuerwehr Memmingen einen Teil des Buschwerks entfernt hatte.

Insgesamt verursachte der 37-Jährige einen Schaden von über 10 000 Euro. In allen Fällen wurde ein Bußgeldverfahren gegen den jeweiligen Unfallverursacher eingeleitet.