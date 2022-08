Landwirt wütend: Diebe verwüsten Kartoffelacker

Diebstahl, Vandalismus oder Dummer-Jungen-Streich, so genau ist das nicht auszumachen. Markus Steinhauser ist sauer. Unbekannte haben einen Teil eines Kartoffelackers des Landwirts verwüstet. Der Schaden ist viel höher als das Diebesgut, das entwendet wurde.

Vermutlich vorvergangenes Wochenende haben Unbekannte einen der Steinhauser-Kartoffelfelder am Ortsrand von Dettingen in Richtung Erolzheim betreten und auf einer Fläche von 20 bis 30 Quadratmetern offenbar per Hand und mit den Füßen die Kartoffeln aus der Erde befördert. Etwa 100 Kilo wurden entwendet, schätzt Markus Steinhauser, der mit seinem Bruder Franz den im Umkreis bekannten Kartoffelhof betreibt. Noch schlimmer findet er, dass etwa 500 Kilogramm liegen gelassen wurden.

Markus Steinhauser mit intakten Kartoffelpflanzen (Foto: privat)

Grün angelaufene Kartoffeln sind unbrauchbar

Als er den Vorfall einige Tage später bemerkte, waren die Kartoffeln grün angelaufen und auch wegen der großen Hitze nicht mehr zu gebrauchen. „Als hätte sich jemand die schönsten rausgesucht und den Rest einfach liegen lassen.“

Steinhauser hat den Fall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Parallel hat er Bilder von dem verwüsteten Feld beim Messenger-Dienst Whats-App in seinen Status gestellt. Binnen kürzester Zeit meldeten sich bei ihm mehrere befreundete Landwirte, die Ähnliches berichteten. Alle, so Steinhauser, haben den Eindruck, dass solche Diebstähle dieses Jahr vermehrt vorkommen. Es passiere immer wieder, dass jemand ein paar Kartoffelpflanzen herauszieht, aber dieser Fall sei eindeutig eine größere Nummer, findet er.

Kartoffeln kann sich jeder leisten

Eine Erklärung hat Steinhauser dafür nicht. Kartoffeln seien eines der günstigsten Lebensmittel überhaupt, das könne man sich auch in schlechten Zeiten leisten. Ein großer Teil der deutschen Bevölkerung fahre mehrmals im Jahr in den Urlaub und gebe Hunderte von Euro für Mobiltelefone aus, dass man Kartoffeln stehlen müsse, geht ihm nicht in den Kopf. Zumal die deutschen Lebensmittelpreise die günstigsten in Westeuropa seien.

Kein Kavaliersdelikt

Den Verlust und den Schaden könne er natürlich verkraften. Er bestellt mit seinem Bruder etwa 45 Hektar im Jahr. Die gestohlenen 100 Kilo kosten ihn circa 70 Euro. Markus Steinhauser ist wichtig, dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, wie er von vielen Mitmenschen hört. „Wir stecken Geld, Arbeit und Zeit in die Kartoffeln.“ Er spende viele Kilo pro Jahr an die Tafeln der Region. Wenn jemand vorher fragt, dürfe er nach der Ernte auf den Feldern liegen gebliebene Kartoffeln aufsammeln. „Aber doch nicht, bevor wir geerntet haben.“

Täter wohl aus der Umgebung

Aus Wein- und Obstbaugebieten hört man immer wieder von Fällen organisierter Erntediebstähle. Da werden über Nacht die reifen Rieslingtrauben abgeerntet und verschwinden. Profis waren in Dettingen aber nicht am Werk, ist sich Steinhauser sicher. Er glaubt, es waren Menschen aus den umliegenden Orten, die wissen, wo hier Kartoffeln wachsen. Auch ein Bier der Gold-Ochsen-Brauerei haben sie die Täter auf seinem Acker gegönnt und die Flaschen zurückgelassen.

Steinhauser will vermitteln, „das ist unser Grundstück, da steckt viel Herzblut drin“. Wenn er in anderer Leute Gärten ernten wollte, würde das auch niemand Kavaliersdelikt nennen.