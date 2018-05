DFB-Mobil in Dettingen: Schulung für Jugendtrainer

Das DFB-Mobil hat am Wochenende bei der SG Dettingen halt gemacht. In einem 90-minütigen Demotraining mit den zwölf anwesenden Jugendtrainern wurden unter Leitung der DFB-Mobil-Teamer Robert Schwab und Pascal Schoppenhauer Möglichkeiten für Passübungen von Bambini bis A-Junioren demonstriert und ausgeführt. In dem anschließenden Theorieteil erfuhren die Teilnehmer, was es für weitere Qualifizierungsmöglichkeiten gibt. Eine Schulung „bringt immer was“, sagte SG-Jugendleiter Rainer Walter. „Es gibt für die Trainer neue Anregungen und Sichtweisen.“ Das Bild zeigt die Trainer sowie die beiden DFB-Mobil-Teamer nach der Schulung in Dettingen.