Dettinger Basar ist am 22. September

Der Dettinger Herbstbasar findet am Samstag, 22. September, von 13 bis 15 Uhr in der Festhalle statt. Verkauft wird alles rund ums Kind: saubere Kinderbekleidung, gut erhaltene Funktionswäsche und Sport- und Skibekleidung, Schuhe, Spielsachen, Fahrräder oder Kinderwagen.

Warenannahme ist am Freitag, 21. September, von 17 bis 18.30 Uhr. Rückgabe und Abrechnung erfolgt am Samstag, 22. September, von 18.30 bis 19 Uhr. Anmeldungen werden per E-Mail (basar@gs-dettingen.de) oder per Telefon 0151/25883015 (Kundenummern 300 bis 399) und 0151/25883018 (Kundennummern 400 bis 499) entgegengenommen. Weitere Informationen zum Herbstbasar gibt es unter www.gs-dettingen.de. Während des Basars wird Kaffee und Kuchen verkauft.