Dettingen verpasst das Finale

Im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokalwettbewerbs der Frauen haben die Fußballerinnen der SG Dettingen schwer schlucken müssen. Sechs Treffer erzielte der Regionenligist SC Blönried und katapultierte sich ins Finale des Pokalwettbewerbs, während der Bezirksliga-Meisterschaftsanwärter aus Dettingen ausschied.

SG Dettingen – SC Blönried 0:6 (0:2). - Tore: 0:1, 0:3, 0:4 Ann-Kathrin Scham (6., 52., 73.), 0:2 Jasmin Eisele (40.), 0:5 Sina Braitsch (78.), 0:6 Theresa Badstuber (82.). - Bereits nach knapp sechs Minuten musste die Mannschaft von Trainer Patrick Baier den ersten Gegentreffer einstecken. Das frühe 0:1 hat der SG laut Aussage von Baier die geplante Taktik zunichte gemacht. Baiers Team wollte so lange wie möglich die Null halten und wenn möglich selbst ein rasches Tor erzielen. Mit einem schnellen Gegentreffer hatte man jedoch nicht gerechnet.

Auch allgemein musste Baier feststellen, dass seine Mannschaft an diesem Tag in „keiner guten Verfassung war“. Dettingen ließ die Gäste aus Blönried ihr Spiel durchziehen und setzte selbst kaum Akzente. Die Chance zum 1:2-Anschlusstreffer verpasste Dettingen knapp. Im Gegenzug traf Blönried zum 0:3. Von diesem Zeitpunkt an hatten die Dettingerinnen den Gästen nur noch wenig entgegenzusetzen und mussten weitere Gegentreffer einstecken. „Es ist schade, mit einer so hohen Niederlage auszuscheiden, aber es hat nicht anders sollen sein“, sagte Baier über die enttäuschende Niederlage im Halbfinale.

Der SC Blönried steht aus Sicht von Patrick Baier nach dieser Leistung gegen seine Mannschaft verdient im Finale des Pokalwettbewerbs. Das Ausscheiden im Pokalwettbewerb verstärkt laut Baier den Dettinger Blick auf das Saisonziel: die Bezirksmeisterschaft. Der Finalgegner des SC Blönried steht noch nicht fest, der zweite Platz im Endspiel wird zwischen dem FV Weithart und der SGM Fulgenstadt/Herbertingen am Samstag, 28. April, ausgespielt.