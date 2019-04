Auf der am Allmendsee gelegenen Tennisanlage in Dettingen dreht sich am Samstag, 27. April, alles rund um den kleinen gelben Ball. Mit der Aktion „Dettingen spielt Tennis“ möchte die Tennisabteilung des TV Dettingen nach eigenen Angaben allen Wiedereinsteigern und Anfängern die Möglichkeit bieten, sich in lockerer Atmosphäre im Umgang mit dem Tennisschläger zu üben. An diesem Tag wird für die Besucher alles gestellt – Trainer, Schläger und Bälle. Bei Regen weicht die Tennisabteilung in die Turnhalle des TV Dettingen aus.

Die Tennisabteilung des Turnvereins Dettingen besteht seit 1986 und bietet auf vier Tennisplätzen und rund um das Vereinsheim Platz für etwa 120 Tennismitglieder.