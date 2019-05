Dettingen hat gewählt: So sieht der neue Gemeinderat aus

Im Gemeinderat in Dettingen werden nach der Wahl acht bisherige und vier neue Räte Platz nehmen. Neu im Gremium sind Oswald Abler, Peter Boneberger, Tamina Bicker und Oliver Veit. Drei der neuen Räte stehen auf der Bürgerliste Dettingen, der vierte neue auf der Liste der Freien Wähler. Die Freien Wähler konnten ihre Stimmenzahl gegenüber 2014 deutlich verbessern und bekamen 7535 Stimmen von 13200. Sie sind die stärkste Fraktion im Gemeinderat und stellen insgesamt sieben Gemeinderäte, darunter den Stimmenkönig Artur Weiß. Er bekam 1145 Stimmen.

Fünf Sitze gehen an die Bürgerliste Dettingen, die die beiden einzigen Frauen im neuen Gemeinderat stellt: Simone Aumann und Tamina Bicker. Von den bisherigen Gemeinderäten nicht geschafft hat es Sybille Sieber (Bürgerliste Dettingen). Sie bekam 440 Stimmen und landete bei der Bürgerliste Dettingen auf dem dritten Nachrückerplatz. Die Freien Wähler haben drei Ersatzkandidaten auf ihrer Liste, die Bürgerliste Dettingen verfügt über fünf potenzielle Nachrücker. Die Wahlbeteiligung lag mit über 62 Prozent wesentlich höher als vor fünf Jahren. Damals gingen rund 55 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl. Auch die Zahl der Wahlberechtigten ist gestiegen: von 1846 auf aktuell 1935.

Diese Kandidaten haben es in Dettingen in den Gemeinderat geschafft. Die Namen der neuen Gemeinderäte sind gefettet, dahinter steht in Klammern die Anzahl der Stimmen

Freie Wähler

Spieler, Ralf (623)

Steinhauser, Wolfgang (724)

Schädler, Frank (441)

Pfluger, Karl (963)

Paul, Wolfgang (687)

Weiß, Artur (1145)

Weiß, Christian (644)

Schneider, Reinhold (829)

Veit, Oliver (789)

Steinhauser, Thomas (690)

Bürgerliste Dettingen

Aumann, Simone (841)

Bicker, Tamina (504)

Boneberger, Nadine (387)

Bohnen, Cornelia (276)

Sieber, Sybille (440)

Abler, Oswald (869)

Boneberger, Peter (676)

Dreyer, Michael (454)

Fischer, Klaus (453)

Kühne-Hellmessen, Andreas (765)