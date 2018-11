Dettingen beendet Gutenzeller Serie

Der SV Dettingen hat mit einem 1:0-Sieg gegen den VfB Gutenzell sein Fußballjahr 2018 abgeschlossen. Die nicht immer hochklassige Partie wurde durch einen verwandelten Elfmeter von Marcus Hermann entschieden. Der Zweite aus Gutenzell kam erst in der Schlussphase zu echten Torchancen, konnte der Partie aber keine Wende mehr geben.

Die Gäste traten ohne ihren angeschlagenen Abwehrchef Florian Walker an und benötigten wie die Gastgeber eine Anlaufzeit, dem eigenen Spiel Struktur zu geben. Die erste torreife Szene hatte die Heimelf, als Gästekeeper Benjamin Poser einen direkten Freistoß von Marcus Hermann um den Pfosten lenkte (20.). Den ersten guten Gästeangriff konnte Matthias Wiest (28.) aus acht Metern nicht sauber abschließen. Bis zur Pause war das Spiel von vielen Spielunterbrechungen geprägt, ein richtiger Spielfluss kam bei beiden Mannschaften bis zum Halbzeitpfiff nicht auf.

Nach einem guten Pass von Alexander Mayer in die VfB-Schnittstelle tauchte Marcus Hermann (48.) allein vor Gästekeeper Poser auf, der jedoch klären konnte. Ein schnell vorgetragener Angriff des SVD führte dann zur spielentscheidenden Szene. Mayer wurde gelegt, Schiedsrichter Schneider legte die Aktion in den Strafraum, den Elfer nutzte Marcus Hermann (59.) sicher zum 1:0. Die Partie hatte nun endlich auch mehr Torraumszenen zu bieten. Dettingens Kapitän Steffen Zott (64.) fing einen Kopfball von Marvin Honisch vor der Linie ab, fast im Gegenzug brachte Hermann einen von ihm selbst eingeleiteten Konter nicht zum Abschluss. Matthias Wiest (76.) konnte einen Dettinger Abwehrfehler nicht entscheidend nutzen, Nikolai Bednarski (78.) jagte einen Querpass von Wiest freistehend über den SVD-Kasten. Minuten zuvor hatten die Gäste nach einem Foul im SVD-Strafraum noch vehement Elfmeter gefordert. Für die Heimelf scheiterte der eingewechselte Jochen Kern kurz vor Schluss noch an Poser.