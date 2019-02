Der Verkehr fließt wieder normal auf der A 7

Die Sanierung der A 7 bei Dettingen ist seit Donnerstagnachmittag abgeschlossen. Wie berichtet hatten unerwartet aufgetretene Setzungen dazu geführt, dass die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Altenstadt von Dienstagnachmittag bis Donnerstagnachmittag gesperrt werden musste.

Zunächst in Fahrtrichtung Ulm, dann in Richtung Füssen. Nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern wurde im Bereich der Schadstellen der gesamte Straßenkörper bis in eine Tiefe von drei Meter entfernt und neu aufgebaut. Die Arbeiten wurden rund um die Uhr in Tag- und Nachtarbeit erledigt.

Ursache für die Setzungen waren laut Autobahndirektion Pressbohrarbeiten, die im vergangenen Jahr gemacht wurden. Im Sanierungsbereich ist derzeit noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung angeordnet. In Kürze werden dort laut Autobahndirektion noch kleinere Unebenheiten ausgeglichen und die oberste Asphaltdeckschicht eingebaut. Dies werde in Nachtarbeit mit kurzzeitiger Sperrung einzelner Fahrstreifen erfolgen und rechtzeitig angekündigt. Anschließend werde die Geschwindigkeitsbeschränkung wieder aufgehoben.

Die zeitweise Sperrung der beiden Fahrtrichtungen hatte in den vergangenen Tagen zu überlasteten Umleitungsstrecken und kilometerlangen Staus an den Abfahrten gesorgt, wo der Verkehr umgeleitet worden war.