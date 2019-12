Das vorletzte Türchen öffnet sich am Montag

Mehr als 100 Besucher haben am Samstag das besondere 21. Adventsfenster in Dettingen bestaunt. Mit „Ihr Kinderlein kommet“ auf Klarinette und Trompete leiteten Caroline und Stefan Abler die Eröffnung ihres Fensters des lebendigen Adventskalenders ein. Das Tor zum Stall auf dem Hof der Familie war anfangs noch verschlossen und getreu dem Weihnachtslied warteten viele Kinder gespannt davor. Nach einer von Caroline Abler vorgelesenen Weihnachtsgeschichte und bei weiterer musikalischer Untermalung, wurde das Tor zur Krippe aufgezogen und den Gästen ein Blick darauf geboten.

Zwischen Tannen und Strohballen konnte vieles entdeckt werden. Ganz vorne in ihren Ställen ließen sich, trotz der vielen Beobachter, Kälber und Ziegen ganz zutraulich betrachten. Dahinter standen Maria und Josef. Wer genau hinsah, fand zwei kleine Engel in der Krippe. Neben dem Programm wurde den Besuchern heiße Schokolade zum Aufwärmen angeboten.

Jeden Abend um 18 Uhr wird in der Adventszeit in Dettingen ein Fenster geöffnet. Die Aktion besteht seit 2007 und findet alle zwei Jahre statt. Die Initiative dazu kam damals vom Turnverein Dettingen, der die Kirchengemeinde davon begeistern konnte. Seitdem wurden die bisher sieben Aktionen gemeinsam organisiert. Besondere Vorgaben gibt es dabei für die Teilnehmer nicht zu beachten.

Allerdings wird von Fenster zu Fenster eine Kerze in einer Laterne weitergegeben, die dann immer wieder neu aufgestellt wird. Sie symbolisiert den Stern von Bethlehem, der den Weg leitet. Die Kosten werden von den Teilnehmern aus eigener Tasche bezahlt. Es wird jedoch ebenfalls eine Kasse mitgereicht, in der für die Aktion „Allgäu packt’s“ Spenden gesammelt werden. Alle bereits geöffneten Adventsfenster werden abends von 17 bis 22 Uhr beleuchtet und können bis zum 6. Januar besucht werden.

„Der Sinn dahinter ist natürlich der Advent und die Vorbereitung auf Weihnachten. Der Weg nach Bethlehem soll bewusster gemacht werden“, erklärt Willi Fischer, der in diesem Jahr schon selbst ein Fenster gestaltet hat. Seine Frau Rosi Fischer ist mit Corinna Spieler eine der Hauptorganisatorinnen der Adventsfensteraktion. Die lebendige Krippe der Familie Abler in der Kirchberger Straße 8/1 ist bis zum 30. Dezember geöffnet.

Das nächste Fenster kann am 23. Dezember um 18 Uhr bei Familie Branz im Rechtbergweg 15 besucht werden. Wer also als Ziel für seinen Abendspaziergang den vorgegebenen Adventsweg in Dettingen wählt, wird mit schön gestalteten vorweihnachtlichen Eindrücken belohnt.