Cool-Tour-Nacht lockt die Besucher an

Der Turnverein Dettingen hat am Samstag seine erste Cool-Tour-Nacht veranstaltet. Mehr Besucher als erwartet kamen nach Dettingen und genossen das umfangreiche kulturelle und sportliche Programm.

Im Haus St. Franziskus sangen das Duo Natalie Horwath und Nico Campanella Popballaden. Dietmar Redle und Volker Hartmann boten ein Liederpotpurie von Simon und Garfunkel bis Cat Stevens und den Beatles. Im Dorfgemeinschaftshaus stellten mehrere Künstler aus, Aquarelle, Acryl auf Leinwand, Fotografien und Upcycling, also Kreatives aus Müll, waren zu sehen.

„Auf den Flügeln des Gesangs“ lautete das Motto von Monika Härle und Tobias Schädler. Die beiden sangen Solo und im Duett Arien und Lieder aus Oper, Operette und Musical. Begleitet mit dem Flügel wurden sie von Theresia Lang. In der Turnhalle brachte Tanzlehrer Axel Lorinser 20 Tanzpaaren den Salsa bei. Alle machten mit Begeisterung mit und konnten nach einen halben Stunde üben die ersten erfolgreichen Tanzschritte machen.

Reinhold Buck schilderte seine Eindrücke und Erlebnisse vom Jakobsweg und berichtete, welche Menschen und Landschaften er dabei kennengelernt hat. Ausdauersportlerin Astrid Ecke war mit dem MTB in Neuseeland und der Mongolei unterwegs. Sie gab viele Eindrücke und Erlebnisse untermalt mit Bildern an ihre Zuhörer weiter.

Besucher können Kirchturm besteigen

Messner Josef Steinhauser führte die Besucher durch die Pfarrkirche, eine Turmbesteigung gehörte ebenfalls zum Programm. An der Orgel ließen Theresia Lang und Christoph Lang Stücke aus verschiedenen Epochen erklingen, zu hören waren auch meditative Kompositionen.

Eine Jonglage-Feuershow wurde den Zuschauern von Madeleine Staible und Sabine Sparakowski geboten. „Wird die Flamme an einer Kette geschwungen, nennt man dies Poi“, erklärten die beiden und setzen ihre Poi-Jonglage in Szene. Viele Teilnehmer hatten zuvor bei den beiden Fachfrauen in einem Workshop Jonglieren geübt, dabei kamen allerdings, Socks, kleine Sandsäcke zum Einsatz und keine Feuerelemente.

Erlös fließt an nierenkranke Kinder

Die Akteure verzichteten alle auf eine Gage, der komplette Reinerlös wird an den Förderverein für chronisch nierenkranke Kinder und Jugendliche Memmingen gespendet. Auch die Kinder der Grundschule Dettingen beteiligen sich an der Cool-Tour-Nacht. In einer Projektarbeit zur Geschichte „Sadako und die 1000 Kraniche“ hatten sie mehr als 1000 Kraniche gebastelt. Mit ihrer Arbeit wollen sie die nierenkranken Kinder im Memminger Krankenhaus motivieren. Denn eine Legende sagt: Wer 1000 Kraniche faltet wird wieder gesund.

Auf positive Resonanz stieß die Cool-Tour-Nacht nicht nur bei den Besucher. Bürgermeister Alois Ruf lobte den Turnverein Dettingen (TVD) für die neue Idee. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit. „Wir sind total überrascht von den vielen Besuchern unserer ersten Cool-Tour-Nacht. Alle Angebote wurden genutzt, die Räume waren jedesmal mal voll, manchmal sogar übervoll“, freut sich Andreas Kühne-Hellmessen vom Organisationsteam.