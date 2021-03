Chaotische Fahrerflucht im Rausch

Chaotisch hat sich ein Mann nach einem Unfall auf der A7 verhalten. Er flüchtete zunächst zu Fuß, hat es sich dann aber anders überlegt. Das berichtet die Polizei.

Der 38-Jährige war am Samstagabend mit seinem VW Polo auf der A7 Richtung Füssen unterwegs und kam bei Dettingen von der Fahrbahn ab. Der VW durchbrach den Wildschutzzaun und überschlug sich in einem Acker. Der Fahrer konnte noch zurück auf den Standstreifen lenken, wo der Pkw stark beschädigt liegen blieb. Als ein Zeuge, der nach dem Unfall kurz mit dem Fahrer gesprochen hatte, telefonisch die Polizei verständigte, lief der 38-Jährige plötzlich über die Fahrbahn, kletterte über die Mittelschutzplanke und rannte über die Gegenfahrbahn davon. Nachdem der Ehemann und der Schwiegervater des Unfallverursachers jedoch an der Unfallstelle eingetroffen waren, kehrte dieser nach etwa einer halben Stunde zu seinem Fahrzeug zurück. Da der Mann offensichtlich betrunken war und der freiwillige Atemalkoholtest einen Wert von etwa zwei Promille ergab, ordneten die Beamten der Autobahnpolizei eine Blutentnahme an. Der amerikanische Führerschein des 38-Jährigen, der außerdem keine Gültigkeit mehr besitzt, wurde sichergestellt. Es erwarten ihn nun mehrere Anzeigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.