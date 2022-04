Brandschutzerziehung ein Highlight

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die Klasse 4 der Grundschule Dettingen wurde eine Brandschutzerziehung durchgeführt. Nach einer Begrüßung und Vorstellung der Feuerwehr Dettingen in Zahlen durch den Kommandanten, wurden durch den stellvertretenden Kommandanten Daniel Bachhofer die Aufgaben der Feuerwehr, der Notruf, das Verhalten im Brandfall und der Umgang mit Feuer erläutert. Besonders kam bei den Schülern der Nachweis von Sauerstoff mit der Glimmspanprobe an.

Im Anschluss folgte die Aufteilung in vier Gruppen, welche an einer Station die Ausbreitung des Rauches bei einem Brand im Rauchdemohaus darstellten. An dieser Station wurde auch die Wärmebildkamera den Schülern erklärt.

Eine weitere Station war die Erklärung des Löschfahrzeugs und der verlasteten Einsatzmittel.Bei einer weiteren Station konnten die Schüler mit den neuen Hebekissen unter Anleitung und Sicherheitsvorkehrungen einen PKW anheben. An einer weiteren Station konnten sie ein Feuer mit einem Strahlrohr löschen.

Ein Highlight bildete eine Spraydose und Fettexplosion. Mit gesammelte Fragen ums Thema Feuerwehr, welche beantwortet wurden, schlossen ein unvergesslicher Tag für die begeisterten Schüler ab.