Waschmittel in Norma Zentrallager gerät in Brand

Am Sonntag rückte die Feuerwehr in Dettingen aus. Mitarbeiter des Norma Zentrallagers meldeten gegen 14.30 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle in der Robert-Bosch-Straße. Mehrere Paletten mit Waschmittel waren in Brand geraten, berichtet die Polizei.

Unter schweren Atemschutz drangen Einsatzkräfte an den Brandort in der Halle vor. Vor Ort befindliche Mitarbeiter konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle bringen. Da die Halle massiv verraucht wurde, forderte die Einsatzleitung den Hochdrucklüfter der Werksfeuerwehr Liebherr aus Ochsenhausen an. Mit diesem wurde der Brandrauch aus der Halle gepresst. Ein Mitarbeiter wurde wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt.

Ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an einer Beleuchtung ursächlich für das Feuer gewesen sein. Eine Schadenshöhe lässt sich nicht beziffern.