Das Staatliche Bauamt Krumbach und der Markt Kellmünz bauen die Ortsdurchfahrt Kellmünz aus. Hierfür muss die Illertalstraße (Staatsstraße 1299) ab Montag, 1. April, bis voraussichtlich Ende Oktober 2019 für den Verkehr voll gesperrt werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Staatlichen Bauamts hervor. Die rund 640 Meter lange Ausbaumaßnahme beginnt auf Höhe der bestehenden Illerbrücke zwischen dem Dettinger Ortsteil Kleinkellmünz und Kellmünz und endet an der Einmündung der Illertalstraße in die Staatsstraße 2031 nördlich von Kellmünz.

Die Fahrbahn und die Gehwege werden ausgebaut, die Rampenbrücke, die Verbindung zur Bahn- und Illerbrücke ist, wird ersetzt und mehrere Versorgungsleitungen werden erneuert. Die Illertalstraße muss dafür voll gesperrt werden. Die Umleitung verläuft in beiden Fahrtrichtungen ab Kellmünz über Filzingen, Altenstadt, Sinningen, Kirchberg, Dettingen und Kleinkellmünz. Zwischen Kleinkellmünz und Kellmünz wird für Fußgänger und Radfahrer während der gesamten Bauzeit eine Wegeverbindung aufrechterhalten. Der Bahnhof kann von der Buslinie 251 aus Richtung Dettingen nicht mehr angefahren werden. Hierfür wird am Sportplatz in Kleinkellmünz eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Linien 712, 959 und 925 fahren während der Bauzeit den Bahnhof von Kellmünz über den Rechbergring und weiter über die Staigstraße an.