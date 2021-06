Blumenteppich im Pizzakarton

Eigentlich ist der Blumenteppich in Dettingen alljährlich ein Gemeinschaftsprojekt zwischen den Kommunionkindern und dem Gartenbauverein und er wurde bisher immer vor der Kirche gelegt. Da coronabedingt keine Treffen möglich sind, gab es nun ein Mosaik aus fast 100 kleinen Kunstwerken. In der Kirche standen gespendete Pizzakartons bereit. Alle Kinder waren aufgerufen mitzumachen, besonders jene 70 der Kinderkirche, die Kommunionkinder und die 60 Ministranten.Der Kindergarten machte ebenfalls mit. Jeder durfte jeder in den Pizzakarton seinen eigenen Blumenteppich legen und in der Kirche wieder abstellen. So entstanden farbenprächtige Mosaike.