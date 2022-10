Beweggrund:NATURundTECHNIK

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieder war es Zeit für einen „Beweggrund“ des Turnverein Dettingens. Beweggrundguide Günter Sailer hatte die Idee zu einem ganz neuen Thema – zu NATURundTECHNIK. Dabei ging es um die neue Fischaufstiegsanlage an der Iller auf der Höhe von Oberbalzheim. 23 Teilnehmer radelten von der Schulturnhalle in Dettingen zum ersten Treffpunkt beim „Illerstüble“. Dort erklärte Günter Bäurle, 2. Vorstand des Fischereiverein Altenstadt das große Projekt der „Agilen Iller“! Beim nächsten Halt direkt an der neuen Fischtreppe erlebten alle Teilnehmer nach den vielen Regentagen eine wilde rauschende Iller. Bäurle erklärte ausführlich die Geschichte der Iller, aber auch die aktuelle Situation, bzw. Gründe, Kosten, Probleme, Pläne, Erfolge und technische Details des Projektes. Nach diesen vielen Informationen freuten sich alle über eine kleine Pause mit passenden kulinarischen Kleinigkeiten. Und nun war es nicht mehr weit bis zu einem gemeinsamen Abschluss im Restaurant Christophorus.

Und schon gibt es Ideen/Themen für weitere Beweggrundtermine im Frühjahr und Herbst 2022! Gleichzeitig freut sich das Organisationsteam über Wanderziele und Vorschläge zu „lauschigen ruhigen“ Plätzen zum Verweilen.