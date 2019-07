In der Nacht auf Samstag ist ein 46-Jähriger mit einem Kleintransporter in Schlangenlinien auf der A7 gefahren. Dies teilte die Polizei mit.

Kurz vor der Ausfahrt Altenstadt in Richtung Norden musste ihm deshalb ein Autofahrer ausweichen und konnte einen Unfall nur knapp vermeiden. Im Anschluss fuhr der Geschädigte zusammen mit dem 46-Jährigen an der Ausfahrt Vöhringen zur dortigen Tankstelle. Nach einem Wortwechsel flüchtete der Fahrer des Kleintransporters zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Waldstücks. Hierzu robbte er nach Polizeiangaben unter anderem auch durch eine Wiese.

Letztendlich konnte er jedoch bei seinem Fahrzeug gestellt werden. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an. Den betrunkenen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Seinen Führerschein musste er vor Ort der Polizei überlassen.

Wer den Vorfall oder den Kleintransporter auf der A7 Richtung Norden gesehen hat, soll sich bei der Autobahnpolizei Memmingen, Telefon 08331/100311, melden.