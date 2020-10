Innerhalb von zwei Stunden sind am Samstagabend auf der A 7 zwei in Schlangenlinien fahrende Autos aufgefallen. Ein 62-jähriger Rentner kam laut Polizeibericht bei Altenstadt mit seinem Hyundai immer wieder von der rechten Fahrspur auf die linke und gefährdete dabei andere überholende Fahrzeuge. Erst nachdem nur durch Glück und schneller Reaktion einer Autofahrerin ein Unfall vermieden werden konnte, hielt der Fahrer auf dem Seitenstreifen an. Der Grund für die Schlangenlinienfahrt war schnell ausgemacht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von weit über einem Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden.

Der zweite Fahrer, 34 Jahre alt, war im Bereich Memmingen aufgrund Übermüdung in starken Schlangenlinien in Fahrtrichtung Füssen unterwegs. Der Fahrer gab den Polizeibeamten an, dass er mehrmals wegen Übermüdung am Steuer eingeschlafen war. Auch in diesem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden. Gegen beide Fahrer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.