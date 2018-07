Besucher strömen in kleines Künstlerdorf

Der Kunsthandwerkermarkt am Caféhaus mit Herz in Dettingen hat zahlreiche Besucher angelockt. Das teilen die Veranstalter mit. 40 Kunsthandwerker belebten das kleine Künstlerdorf. Die Aussteller mit der weitesten Anreise kamen aus Freiburg, Balingen, Lindau und sogar vom Stilfser Joch. Nachdem die Aussteller alles aufgebaut hatten, strömten die Besucher in das kleine Künstlerdorf. Und nun ging es ans Schauen, Befühlen, Anprobieren, Überlegen, Diskutieren und Kaufen. Man traf Freunde und alte Bekannte. Nachdem sich am Abend die letzten Gäste verabschiedeten, hatten die Aussteller wieder alle Hände voll zu tun, um ihre Waren zu verpacken und alles abzubauen – um vielleicht im nächsten Jahr, am zweiten Wochenende im Juli, wiederzukommen.