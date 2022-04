Benefizkonzert für regionale Flüchtlingshilfe

Mit dem Konzerttitel „Back to live – zurück ins Leben und auf die Bühne“ veranstalten die Musiker Reiner Deeng, Simon Föhr und Thorsten Schwarzbart mit weiteren regionalen musikalischen Gästen am Ostersonntag, 17. April um 20 Uhr in der Festhalle ein Benefizkonzert für die regionale Flüchtlingshilfe der Caritas Biberach. Es erklingen verschieden Musicalmelodien aus den Musicals Elisabeth, Rudolph und Tanz der Vampire. Und Hits verschiedener Rock- und Poplegenden.

Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Karten können vorab per Mail über friendsconnectionmusic@gmail.de kostenlos reserviert werden oder an der Abendkasse erworben werden. Alle Künstler treten ohne Gage auf und der Konzerterlös kommt der Caritas Biberach-Bad Saulgau für die regionale Flüchtlingsarbeit und humanitäre Hilfe für die Menschen der Ukraine zu Gute.