Beeindruckende Reise ins Heilige Land

Eine 38-köpfige Reisegruppe aus dem Iller- und Rottal hat eine neuntägige Pilgerreise ins Heilige Land gemacht. Ziel war, die wichtigsten Stationen aus Jesu Leben zu besuchen. So besuchten die Teilnehmer den Ort der Verkündigung in Nazareth ebenso wie die Geburtskirche in Bethlehem mit dem Hirtenfeld. Ein besonderer Höhepunkt der Reise war Jerusalem, mit dem höchsten Heiligtum der Christenheit, der Grabeskirche auf Golgatha mit Salbungsstein und Auferstehungskapelle.

Die Reisegruppe ging gemeinsam den Leidensweg Christi vom Ölberg bis Getsemani und die Via Dolorosa, über den Zionsberg mit der Dormitio-Abtei und Abendmahlsaal, über den Tempelberg mit Felsendom und die Klagemauer. Außerdem erkundeten sie die römischen Ausgrabungen in Cäsarea und Akko. Eine Fahrt auf dem See Genezareth gehörte auch dazu, ebenso der Ort der Bergpredigt und Tabgha, der Ort der Brotvermehrung und Kafarnaum mit dem Haus Petrus, wo Jesus oft lehrte und predigte. Etwas Erholung mit dem Baden im Toten Meer und die Besichtigung der Festungsanlage Masada gehörte auch dazu. Die Oberschwaben waren in Cäsarea Philippi und bestiegen den Berg der Verklärung (Tabor) – ein besonderes Erlebnis. Ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte gehörte auch zum Pflichtprogramm.

Diese Pilgerreise ins Heilige Land war nach Angaben der Reisegruppe sehr intensiv und beeindruckend und werde bei den meisten Mitreisenden noch lange nachwirken. Ein besonderer Dank gelte Pater Sunil Singh Sunil aus Schemmerhofen, mit dem die Gruppe an besonderen Orten der Christenheit (Bethlehem) besonders intensive Gottesdienste habe feiern dürfen.