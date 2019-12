Baumgartner läuft auf Platz drei in Erkheim

Stephen Baumgartner vom TV Dettingen hat den dritten Platz in seiner Altersklasse im Hauptlauf des 27. Erkheimer Nikolaus-Straßenlaufs erreicht. 6250 Meter waren bei diesem zu absolvieren. Baumgartner legte die Strecke in 21:42 Minuten zurück.

Neben Baumgartner waren in Erkheim auch die TVD-Nachwuchstriathleten Felix und Annika Jost dabei. Diese freuten sich wie alle Kinder bei der Siegerehrung über eine Urkunde und einen Schokoladen-Nikolaus.

Tommy Janson startete derweil beim Nikolauslauf in Tübingen über die Halbmarathondistanz und belegte dort in einer Zeit von 1:31:47 Stunden Platz 45 in seiner Altersklasse. Mehr als 2800 Sportler waren am Start.