Baier nicht mehr SGD-Trainer

Patrick Baier ist nicht mehr Trainer der Regionenliga-Fußballerinnen der SG Dettingen. Dies gab der Verein bekannt. Die Mannschaft habe am vergangenen Freitag um ein Gespräch mit Trainer und Abteilungsleitung gebeten, „um eine Lösung über das weitere Vorgehen mit dem Trainer zu finden“, teilte der Verein mit. Schon davor habe es mehrere Gespräche gegeben, in denen man stets eine Lösung gefunden habe, um einen ordentlichen Abschluss zu finden. Nach dem letzten Gespräch habe Baier aber die Reißleine gezogen und seinen Posten zur Verfügung gestellt. Nach einem „sehr emotionalen Abschied zwischen Trainer und Mannschaft“ saß Baier am vergangenen Sonntag beim 0:0 im Spiel in Uttenweiler schon nicht mehr auf der Bank. Betreut wurde der derzeit Tabellelfte der Regionenliga von Carola Fischer. Fischer, die auch Spielerin ist, leitet das Training, bis ein Nachfolger für Baier gefunden ist. Die Abteilungsleitung würdigte die Verdienste Baiers in den vergangenen Jahren mit dem Aufstieg in die Bezirks- und die Regionenliga. „Man hat bis zur letzten Sekunde gehofft, einen ordentlichen Abschluss am Saisonende zu finden, den er verdient gehabt hätte“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.