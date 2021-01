Bei Eis und Schnee haben sich am Sonntag in der Region zahlreiche Unfälle ereignet. Einer davon gegen 13 Uhr in Dettingen. In der „Hammerschmiede“ war ein 20-jähriger Autofahrer zu schnell unterwegs und rutschte gegen einen Schneepflug. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.