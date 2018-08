Auf der A 7 hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Illertissen ein Auto gebrannt.

Das teilt die Polizei mit. Der 46-jährige Fahrer konnte das Auto noch auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und die vierköpfige Familie das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, ehe es in Flammen stand. Verletzt wurde niemand. Ursache war ein technischer Defekt.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Ulm während der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr Altenstadt für circa 20 Minuten komplett gesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde zunächst der linke Fahrstreifen wieder freigegeben und der Verkehr auf diesem an der Brandstelle vorbeigeleitet.

Die anschließende Bergung nahm weitere anderthalb Stunden in Anspruch, ehe die Fahrbahn durch die Streife der Autobahnpolizei Memmingen wieder komplett freigegeben werden konnte. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich bis zur Anschlussstelle Dettingen zurück.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens löste er sich nur langsam wieder auf. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Fahrbahnschaden in Verbindung mit den Reinigungsarbeiten durch auslaufende Betriebsstoffe am Auto beträgt geschätzte 4000 Euro.