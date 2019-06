Aumann qualifiziert sich für Ironman-WM

Die Dettinger Triathleten sind in den vergangenen Wochen bei mehreren Wettkämpfen dabei gewesen. Beim 14. VR-Triathlon am in Lauingen waren dieses Jahr Simon Veit und Max Gschwandtner vom TVD über die olympische Distanz am Start. Simon Veit belegte in 1:58:17 Stunden den sechsten Gesamtplatz im Feld der knapp 200 Teilnehmer und wurde Dritter in seiner Altersklasse. Teamkollege Max Gschwandtner belegte in 2:02:27 Stunden Platz 13 und wurde Fünfter seiner Altersklasse.

Rainer Aumann nahm in Elsinore (Dänemark) bei der Ironman-70.3-Europameisterschaft teil. Der Wettkampf findet über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen) statt. Bei optimalen äußeren Bedingungen erkämpfte sich der Dettinger den vierten Platz in seiner Altersklasse und qualifizierte sich für die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft am 8. September in Nizza.