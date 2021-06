Annika Schepers erreicht DM-Norm und eine neue Bestmarke

Nach längerer Zeit hat Annika Schepers von den Dettinger Leichtathleten wieder an einem Wettkampf teilgenommen. Dies war möglich, da sie dem Landeskader angehört. Schepers startete in Erding im Kugelstoßen, um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften zu schaffen, was ihr auch eindrucksvoll gelang. Die DM-Norm beträgt 12,20 Meter, und mit jedem ihrer sechs Versuche in Erding hat sie diese Norm geknackt. Ihr weitester Versuch landete bei ganz starken 13,50 Metern. Dies bedeutete auch gleichzeitig eine neue persönliche Bestleistung. Außerdem liegt die Leichtathletin der SG Dettingen damit momentan auf dem hervorragenden sechsten Platz der deutschen Bestenliste. Als Höhepunkte in diesem Jahr stehen für Annika Schepers noch die baden-württembergischen und vor allem die deutschen Meisterschaften in Rostock auf dem Programm. Bis dahin wird sie noch an ein paar Wettkämpfen teilnehmen, um wieder Wettkampfroutine zu bekommen.