Verdacht auf Schleuserei: Fahrer und Beifahrer des verunglückten Kleinbusses verhaftet

Alle Insassen des Kleinbusses, der in der Nacht zum Donnerstag auf der A 7 bei Dettingen verunglückt ist, sind indische Staatsangehörige. Das haben die bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei ergeben. Fünf Personen, die offenbar nach Deutschland eingeschleust werden sollten, haben inzwischen einen Asylantrag gestellt. Der Fahrer und der Beifahrer sitzen in Untersuchungshaft.

Der blaue Kleinbus der Marke Opel mit italienischem Kennzeichen war in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Kurz nach der Anschlussstelle Berkheim kollidierte der Wagen bei einem Überholmanöver mit einem Sattelzug, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich im angrenzenden Acker. Ein Insasse kam dabei ums Leben, fünf wurden zum Teil schwer verletzt.

Polizei sucht noch nach weiteren Passagieren

Die Polizei weiß bisher von acht Menschen, ausnahmslos erwachsene Männer, die sich in dem Kleinbus befanden. Es gebe allerdings Aussagen, dass es mehr gewesen sein könnten. Bei der nächtlichen Suche im Bereich der Unfallstelle wurde niemand gefunden. Die Anzahl der Insassen sei aber weiter Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart.

Der Fahrer und der Beifahrer des Opels, die bei dem Unfall leicht verletzt wurden, haben ihre Landsleute offenbar unerlaubt nach Deutschland gebracht. In Italien ausgestellte Papiere weisen die beiden als indische Staatsbürger aus, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion der „Schwäbischen Zeitung“. Die Männer, 19 und 23 Jahre alt, wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts auf Einschleusung mit Todesfolge Untersuchungshaft anordnete.

Bei den anderen sechs Fahrzeuginsassen, darunter der Verstorbene, gehe man aufgrund von Aussagen, Dokumenten und Reisegepäck davon aus, dass sie ebenfalls indische Staatsangehörige sind, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Vier von ihnen konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen; eine Person wird weiterhin in einer Klinik behandelt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Alle fünf haben nach Angaben des Polizeisprechers Asyl beantragt. Ihr Weg führt sie damit zunächst in eine Landeserstaufnahmestelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall auf der A 7 machen können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei zu melden, Telefon 0711/870350.