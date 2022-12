Adventskonzert „Leise Töne, besinnliche Stunden“ in Dettingen

„Leise Töne, besinnliche Stunden“ – das verspricht ein Adventskonzert in Dettingen. Unter diesem Motto nimmt das Friends Connection Collective am Donnerstag, 22. Dezember, um 20 Uhr in der Festhalle Dettingen/Iller sein Publikum mit auf eine musikalische Adventskalenderreise. Mit Liedern, Solostücken und Erzählungen reisen die Musiker mit Gästen einmal unterhaltsam, einmal besinnlich durch den Adventskalender. Als besonderen Höhepunkt wird das Trio mit Thorsten Schwarzbart (Gesang), Simon Föhr (E-Piano) und Reiner Deeng (Drums) auch einen selbst komponierten Weihnachtssong präsentieren. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (U18 zahlen fünf Euro) in Dettingen bei der Postenagentur Stocker und dem Kartoffelhof Steinhauser sowie unter www.friendsconnectionmusic.de und an der Abendkasse.