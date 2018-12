Adventskonzert ist am Samstag

Der Musikverein Dettingen lädt am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr zu seinem traditionellen Adventskonzert in die Festhalle ein. Der Abend wird dieses Jahr von der Jugendkapelle Dettingen/ Erolzheim/ Kirchberg eröffnet.

Julia Miller hat mit den jungen Musikanten die beiden Stücke „Cloud(iu)s – der Wolkenmann“ von Thiemo Kraas und „Highlights from Brother Bear“ – Melodien aus dem Film Bärenbrüder – vorbereitet. Anschließend begrüßt die Musikkapelle Dettingen unter der Leitung des Dirigenten Simon Föhr mit der Fanfare „The Benefaction from Sky and Mother Earth“ alle Konzertbesucher.

Es folgen musikalische Szenen aus dem englischen Kinderbuchklassiker „Wind in den Weiden“. Mit diesem Stück nahm die Musikkapelle im Frühjahr am Wertungsspiel teil und erhielt in der Kategorie „Höchststufe“ das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“.

Nach der Pause erklingt zunächst der Konzertmarsch „Carpe Diem – Genieße den Tag“ von Alexander Pfluger, bevor Klängen und Rhythmen aus der Oper „Porgy and Bess“ die Zuhörer nach Lateinamerika entführen. Spannung, aber auch Momente zum Träumen, versprechen laut Ankündigung anschließend die Melodien aus dem Filmklassiker „Das Boot“. Den Abschluss des Konzertes bildet „The Glory of Love“, gesungen von Tobias Schädler.