Adventskonzert der Musikkapelle in Dettingen an der Iller

Am Samstag, 3. Dezember, fand nach zweijähriger Pause wieder das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins Dettingen in der weihnachtlich geschmückten Festhalle statt.

Dieses Jahr eröffnete das Jugendvororchester „Dettingen-Erolzheim-Kirchberg“ den Abend unter der Leitung der Dirigentinnen Lisa Mahle und Christine Vill.

Den anschließenden Konzertteil des Abends übernahm die Musikkapelle Dettingen unter der Leitung ihres Dirigenten Simon Föhr, der außerdem gekonnt und unterhaltend durch das Konzertprogramm führte. Die Musikkapelle eröffnete ihren Konzertteil mit dem eindrucksvollen Konzertwerk „Encanto“ von Robert W. Smith. Mit dem darauffolgenden Stück zum Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein wurden die Konzertbesucher mit auf eine Reise in die Stadt New York in den 1950er Jahren genommen. Anschließend präsentierte die Musikkapelle das Stück „My Country“. Nach dem Konzertmarsch „Im Eilschritt nach Sankt Peter“ von Alexander Maurer wurde dann die Pause eingeläutet. Nach dieser ging es mit ruhigen Melodien des Stücks „Concerto d´Amore“ weiter und anschließend begeisterte Reiner Deeng als Solist am Xylophon mit dem Medley „Latino Mallets“ von Stefan Schwalgin.

Danach standen die Ehrungen auf dem Programm, welche von Markus Bitterwolf vom Blasmusikkreisverband Biberach durchgeführt wurden. Dieses Jahr wurde Reiner Deeng für 30 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit geehrt. Außerdem wurden Christina Wild, Eugen Ruf, Christian Wahl und Tobias Schädler für 40 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit geehrt und Gerhard Kohler sowie Gerhard Geist erhielten die Ehrung für 50 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit.

Den abschließenden Konzertteil eröffnete die Musikkapelle mit dem Marsch „Unter dem Sternenbanner“ und zum Abschluss des Abends folgte anschließend noch einmal ein Highlight mit dem Stück „The Rock“ von Hans Zimmer. Als Zugabe präsentierte die Musikkapelle das Lied „Küss mich, halt mich, lieb mich“ gesungen von Tobias Schädler und verabschiedete sich mit den ruhigen Melodien „Von guten Mächten“. Im Anschluss an das gelungene Konzertprogramm saßen die Konzertbesucher und die Musiker noch in geselligen Runden zusammen und ließen den Abend gemeinsam ausklingen.