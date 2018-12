Abwechslungsreiches Programm beim Adventskonzert

Zahlreiche Besucher sind der Einladung des Musikvereins Dettingen zum traditionellen Adventskonzert in der Festhalle gefolgt. Für den Auftakt des sorgte die Jugendkapelle Dettingen/Erolzheim/Kirchberg unter der Leitung von Julia Miller. Tobias Schuhmacher führte durch das Programm.

Die Jugendkapelle präsentierte die Stücke „Manzara“ von Jacob de Haan und „Cloudius der Wolkenmann“ von Thiemo Kraas, die sie dieses Jahr beim Wertungsspiel bereits mit ausgezeichnetem Erfolg vorgetragen hatten. Mit dem Stück „Highlights from Brother Bear“ wurden die Konzertbesucher durch die bekannten Melodien aus dem Film „Bärenbrüder“ geführt.

Den zweiten Teil übernahm die Musikkapelle Dettingen unter der Leitung ihres Dirigenten Simon Föhr, der außerdem durch das Konzertprogramm führte. Die Musikkapelle eröffnete ihren Konzertteil mit der eindrucksvollen „Fanfare – The Benefaction from Sky and Mother Earth“. Mit dem zweiten Stück erinnerte auch die Musikkapelle an das diesjährige Wertungsspiel und trug in vier Sätzen „Der Wind in den Weiden“ von Johan de Meij vor. Die Musikanten stellten musikalisch das Zusammenleben von einer Ratte, einem Maulwurf und einer Kröte dar. Die Szenen aus dem gleichnamigen Kinderbuch wurden durch passende Bilder unterstützt.

Nach der Pause stieg die Musikkapelle Dettingen mit dem Konzertmarsch „Carpe Diem“ von Alexander Pfluger in den letzten Teil ein. Danach folgte das Stück „Porgy and Bess“ von George Gershwin mit Auszügen aus der gleichnamigen Oper. Diese thematisiert das ärmliche Leben um 1870 in der Catfish Row, einem Hafenviertel in Charleston. Mit der Filmmusik „Das Boot“ von Klaus Doldinger wurden die Erlebnisse der Besatzung eines deutschen U-Boots von 1941 musikalisch dargestellt. Unterstützung bekam die Musikkapelle von Christoph Lang am Synthesizer. Zum Abschluss folgte von Gerd Köthe das Stück „The Glory of Love“, das von Tobias Schädler gesanglich gekonnt dargeboten wurde.

Nach dem Applaus der Konzertbesucher bedankte sich Simon Föhr und schon währenddessen begann die Musikkapelle unerwartet mit ihrer ersten Zugabe „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“. Die zweite Zugabe ließ nicht lange auf sich warten. Mit dem „Prager Festmarsch“ wurde der Abend abgerundet und die Musikanten verließen registerweise während des Stücks die Bühne.