A7: Autofahrer gerät bei Starkregen ins Schleudern

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Sonntagmorgen bei anhaltendem Starkregen auf der Autobahn A 7 auf der Höhe von Dettingen ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 14 000 Euro. Nach Angaben der Feuerwehr Erolzheim wurde der Fahrer beim Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Gegen den Autofahrer leiteten die Polizeibeamten ein Bußgeldverfahren ein.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 25-Jährige mit seinem Auto auf dem linken der zwei Fahrstreifen der A 7 in Richtung Würzburg. Bei anhaltendem Starkregen brach direkt an der Anschlussstelle Dettingen das Heck seines Fahrzeugs aus und sein Fahrzeug schleuderte in die Wiese zwischen Aus- und Einfahrt. Dabei beschädigte er eine Warntafel und durchbrach den Gabelständer des Ausfahrtschilds. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro und an den Verkehrszeichen in Höhe von etwa 2 000 Euro. Die Feuerwehr Erolzheim war ebenfalls vor Ort, sie sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte den Abschleppdienst.