A 7 muss bei Dettingen zeitweise komplett gesperrt werden

Die A 7 ist zwischen den Anschlussstellen Dettingen und Altenstadt seit Dienstag teilweise gesperrt. In Fahrtrichtung Norden war die Autobahn ab dem Nachmittag komplett dicht. Dies wird auch am Mittwoch noch bis gegen 16 Uhr der Fall sein, anschließend wird die Autobahn in Richtung Süden gesperrt. Grund für die kurzfristige Sperrung sind nach Angaben der Autobahndirektion Südbayern unerwartete aufgetretene Setzungen im Bereich der Fahrbahn, die vergangenen Freitag entdeckt worden sind und nun schnellstmöglich behoben werden müssen.

Bereits am Dienstagmorgen waren der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Der Verkehr wurde einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, es galt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Wie Olaf Weller, Dienststellenleiter der Autobahndirektion Südbayern in Kempten, auf SZ-Nachfrage erklärt, hatte die Straßenmeisterei vergangenen Freitag festgestellt, dass sich der Fahrbahnbelag im Bereich des Standstreifens auf Höhe Kellmünz/Dettingen gesetzt hatte.

Eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer waren diese Setzungen laut Weller nicht. Doch nach eingehenden Untersuchungen in den vergangenen Tagen, an denen auch ein Gutachter beteiligt war, sei beschlossen worden, die Fahrbahn sofort zu sanieren, ehe ein größerer Schaden entstehen könnte.

Ursache für die Setzungen sind laut Autobahndirektion Pressbohrarbeiten, die an dieser Stelle im vergangenen Jahr im Auftrag der Gemeinde Dettingen gemacht wurden. Dettingens Bürgermeister Alois Ruf bestätigt dies im SZ-Gespräch. Für die Herstellung einer neuen Trinkwasserversorgungs-Hauptleitung vom Hauptort zum Ortsteil Kleinkellmünz war die Autobahn in einer Tiefe von 2,80 Meter im Grundwasserbereich unterbohrt worden.

Hatte die Autobahndirektion zunächst vorgesehen, die Sanierung bis Ende kommender Woche mit wechselweise gesperrten Fahrstreifen in beiden Richtungen während des laufenden Verkehrs zu machen, musste sie diesen Plan am Dienstagnachmittag aufgeben. „Die Schäden sind doch größer, als bislang vermutet“, sagt Olaf Weller. Deshalb teilte die Autobahndirektion am späten Dienstagnachmittag mit: „Zur Beseitigung dieser Schäden musste im Interesse der Verkehrssicherheit das ursprünglich vorgesehene Sanierungskonzept mit einzelnen Fahrstreifensperrungen geändert werden. Die Autobahn wird nun zeitweise auf voller Fahrbahnbreite gesperrt.“ So mussten die Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Ulm unterwegs waren, ab 14.30 Uhr die A 7 an der Anschlussstelle Dettingen verlassen. Über die Umleitungsstrecke U 91 wurde der Verkehr auf die Autobahn an der Anschlussstelle Altenstadt zurückgeführt, in den Ortsdurchfahrten von Kellmünz und Kleinkellmünz gab es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens schnell einen Rückstau. Der Pressemitteilung der Autobahndirektion zufolge soll der Verkehr in Richtung Ulm ab Mittwoch, 20. Februar, gegen 16 Uhr wieder „uneingeschränkt fließen“ können. Solange bleibt in der Gegenrichtung die eingeengte Verkehrsführung mit reduzierter Geschwindigkeit bestehen.

Sperrung bis Donnerstag, 16 Uhr

Anschließend soll die Autobahn in Richtung Memmingen gesperrt werden – auf eine Komplettsperrung und zeitgleiche Sanierung auf beiden Seiten werde zur „Gewährleistung der Leistungsfähigkeit auf der Ausweichstrecke“ verzichtet, so die Autobahndirektion. Die Vollsperrung in Richtung Süden werde voraussichtlich von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 21. Februar, 16 Uhr, andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Altenstadt ausgeleitet und über die Umleitungsstrecke U 12 an der Anschlussstelle Dettingen auf die Autobahn zurückgeführt.