A 7 bei Dettingen erhält neue Deckschicht

Mitte Februar ist die A 7 zwischen den Anschlussstellen Dettingen und Altenstadt teilweise gesperrt gewesen, weil unerwartet aufgetretene Setzungen im Bereich der Fahrbahn repariert werden mussten. Jetzt müssen noch die abschließenden Arbeiten an der Fahrbahndecke gemacht werden, wie die Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten, am Dienstag mitteilte.

Deshalb werde am Mittwoch, 20. März, zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Ulm sowie auf der Überholspur in Fahrtrichtung Memmingen eine neue Deckschicht eingebaut. Am Donnerstag werde selbiges zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Memmingen sowie dem Überholstreifen in Fahrtrichtung Ulm gemacht.

Während der Arbeiten jeweils nur ein Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung.