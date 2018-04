70 Bürger packen bei Dorfputzete mit an

Die Dorfputzete in Dettingen ist ein voller Erfolg gewesen. Das berichten die Organisatoren von der Feuerwehr. Fast 70 engagierte Bürger packten mit an und halfen mit, öffentliche Bereich von Unrat zu befreien.

Bereits zum vierten Mal hatte die Gemeinde Dettingen eine solche Sammelaktion ausgeschrieben. Es beteiligten sich örtliche Vereine und Organisationen. Auch sechs Flüchtlinge kamen, um mitzuhelfen. Insgesamt waren es fast 70 engagierte Bürger, darunter sehr viele Kinder.

Nach einer Einweisung durch die Organisatoren der Feuerwehrleute, welche auch die Aktion koordinierten, ging es mit Eimern und Müllsäcken bewaffnet los. Am Ende kamen fast 50 prall gefüllte Müllsäcke zusammen. So wurden die Straßenränder im Gewerbegebiet und auf den Orts-Verbindungsstraßen, um die öffentlichen Gebäuden, Bushaltesstellen und sogar der Dorfbach von Unrat und zahlreichem Kuriosem befreit.

Manch einer staunte nicht schlecht, als Exemplare wie Autoreifen oder Berge von Holz und Glas sowie Schrott zusammen kamen. Sogar eine größere Menge an vergammeltem Grillfleisch wurde gefunden. „Die Helfer waren teilweise richtig entrüstet, was und in welchem Umfang in unserer schönen Natur entsorgt wurde“, berichten die Organisatoren von der Feuerwehr.

Der tellvertretende Bürgermeister Reinhold Schneider bedankte sich im Namen der Gemeinde bei den vielen Helfern für ihr Engagement. Die Gemeinde Dettingen spendierte nach getaner Arbeit eine Brotzeit für die engagierten Bürger.