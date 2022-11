35 Kinder und Erwachsene basteln Traumfänger und tauschen sich aus

Mit viel Freude haben 35 Kinder und Erwachsene an einem Traumfänger-Workshop des Integrationsmanagements des Landratsamts Biberach in Kooperation mit der Ökumenischen Migrationsarbeit der Diakonie und Caritas (ÖMA) teilgenommen. Im Franziskusgemeindehaus der Katholischen Kirchengemeinde Dettingen knüpften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Altersgruppen ihre igenen Traumfänger-Kreationen – und viele neue Kontakte. Dies teilt das Landratsamt mit. Bei Punsch, Tee und mitgebrachten kulinarischen Köstlichkeiten entstand ein gemeinsamer Austausch und die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen. Durch die vielseitigen Materialien und verschiedenen individuellen Vorlieben entstanden einzigartige Traumfänger. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten an diesem Nachmittag eigene Talente neu entdecken. Auch für das kommende Jahr planen Integrationsmanagement und ÖMA ähnliche Aktionen im Illertal. Wer Ideen für die Gestaltung eines Nachmittags oder Projekttags hat, kann sich über die Website www.integration-bc.de melden. Das Team von Integrationsmanagement und ÖMA bietet Unterstützung bei der Verwirklichung der Projektidee an.