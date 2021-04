35 Jahre im Amt: Überraschungsbesuch für den Rekordhalter

Pandemiebedingt sind keine Feiern in großer Runde möglich, vieles muss auf später verschoben werden. Und so wäre der 10. April ein Tag wie jeder andere gewesen. Hätte der Dettinger Gemeinderat sich nicht eine kleine Überraschung für seinen Ortschef ausgedacht.

Dem Rat war es wichtig, an den Tag vor 35 Jahren zu erinnern, an dem der gebürtige Dettinger Alois Ruf das Amt als Dettinger Bürgermeister in der Illertalgemeinde antrat. Die drei Stellvertreter Reinhold Schneider, Karl Pfluger und Artur Weiß klingelten am Samstagmorgen an seinem Wohnhaus und brachten eine symbolische Brotzeit in Form einer 35 mit. Mit gebotenem Abstand und in aller Kürze dankten sie ihm stellvertretend für die Dettinger Bürger für das, was er in diesen Jahren geleistet hat und aktuell leistet.

„Denn obwohl Ruf derzeit im Landkreis Biberach den Rekord als amtierender Bürgermeister mit den meisten Amtsjahren hält, scheint sein Fleiß und seine Motivation zu sein wie an dem Tag vor 35 Jahren“, schreibt der Gemeinderat in einer Pressemitteilung.