Bei strahlendem Sonnenschein hat die Freiwillige Feuerwehr Dettingen die Bergmesse oberhalb der Sorgalpe bei Wertach gefeiert. Bereits zum 15. Mal organisierte die Feuerwehr die Bergmesse, die die Bläsergruppe des Musikvereins musikalisch umrahmte.

Bereits frühmorgens fuhr die Jugendfeuerwehr mit ihren Betreuern nach Wertach, wo sie eine Plattform mit einem Altar am Kreuz herrichteten. Außerdem mussten die Bänke für die Besucher aufgestellt werden. Bei schönem Wetter nahmen mehr als 150 Gottesdienstbesucher mit zahlreichen Privat-Pkw und in einem von der Feuerwehr organisierten Bus den Weg ins Allgäu auf sich. Ein einfacher Aufstieg führte über befestigte Wege zum Messeplatz. Für diejenigen, die schlecht zu Fuß sind, bot die Feuerwehr einen Shuttle-Service mit dem Mannschaftstransportwagen an.

Zu Beginn der Messe spielte die Abordnung der Musikkapelle den Choral Alpin, danach folgte eine kurze Begrüßung durch Kommandant Leo Steinhauser. Die Messe wurde von Pfarrer Benedykt Roy zelebriert. In seiner Predigt ging er auf das Evangelium von den Aussätzigen ein, das heute leider auch noch oft in unser Gesellschaft aktuell ist.

Am Ende der Messe bedankte sich Kommandant Steinhauser bei Pfarrrer Roy und überreichte ihm als Dank einen Korb mit Spezialitäten. Zudem dankte er der Bläsergruppe für die schöne musikalische Umrahmung der Bergmesse und lud zum Frühschoppen und Mittagessen an der Sorgalpe ein. Von der Bläsergruppe und einem Duo mit Gitarre/Kontrabass und Akkordeon wurden noch ein paar Stücke zur Unterhaltung gespielt. Manche zog es auch noch weiter, um das schöne Wetter in den Bergen zu genießen.