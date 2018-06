Ü40-Turnier im Bezirk Donau droht das Aus

Das Qualifikationsturnier zum Erdinger Ü40-Cup im Fußballbezirk Donau steht auf der Kippe. Nach Angaben des dafür im Bezirk zuständigen Jürgen Amendinger haben sich bisher lediglich drei Mannschaften – eine Spielgemeinschaft SG Dettingen/KSC Ehingen, der SV Unlingen und die SF Kirchen – angemeldet. Geplanter Spieltermin ist am Freitag, 29. Juni, ab 18 Uhr in Dettingen. In einem Schreiben an die Senioren-Abteilungen der Fußballvereine im Bezirk Donau wies Amendinger auf das bisher geringe Interesse hin und rief zur Teilnahme auf. Die ursprüngliche Anmeldefrist lief am 10. Juni ab, doch sind auch kurzfristige Nennungen möglich. Andernfalls droht dem Wettbewerb das Aus. „Sollten keine weiteren Anmeldungen eingehen, so wird, nach der Ü40-Hallenmeisterschaft, auch die Ü40-Bezirksmeisterschaft auf dem Kleinfeld wohl sterben müssen“, teilt Amendinger mit.