Leonhard Rueß spielt seit 40 Jahren Trompete

„Wer Musik spielt, wird niemals unglücklich sein“, stellte Karl Lamp beim Frühjahrskonzert in Daugendorf fest, als er verdiente Musiker und Funktionäre des Vereins für langjährige Treue und Zuverlässigkeit ehren und auszeichnen konnte. Musikvereine bieten musikalische Ausbildung und sinnvolle Beschäftigung. „Damit leisten sie einen wichtigen gesellschaftlichen Dienst“.

1974 begann Leonhard Rueß zu musizieren. Mit seiner positiven Einstellung, seiner Zuverlässigkeit und seinem hohen Engagement hat er sich als unverzichtbarer Trompetenspieler Respekt und Ansehen erarbeitet. Viele Jahre war er Ausschussmitglied und prägte zehn Jahre lang als zweiter Vorsitzender wesentlich den Verein mit. Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief des Blasmusikverbands Baden-Württemberg sollen nun Dank und Anerkennung zum Ausdruck bringen.

Seit mehr als 50 Jahren begleitet die Blasmusik in Form von Saxophon oder Klarinette das Leben von Dietmar Schaible. Daneben versieht er seit fast 20 Jahren das verantwortungsvolle Amt des Kassiers. Dafür wurde er mit der Fördermedaille ausgezeichnet.

Über diese Ehrungen freuten sich auch Sonja Reiter und Stefan Kraus. 1985 begann Stefan zu musizieren und zeigt an Klarinette, Saxophon und Trompete seine hohe Musikalität. Diese bringt er auch seit vielen Jahren in die Musikkapelle der Bereitschaftspolizei Biberach ein. In Daugendorf ist er als Notenwart, Ausbilder, Schriftführer, Ersteller und Pfleger der Homepage ein wichtiges Bindeglied innerhalb des Musikvereins.

Ehrung für Mutter und Tochter

Sonja Reiter musiziert ebenfalls seit 30 Jahren. Auf das Tenorhorn folgten Fagott, Oboe und Saxophon. Seit zehn Jahren ist sie in der Finanzverwaltung des Vereins tätig, vorwiegend in Steuerangelegenheiten. Auch hält sie ihren Mann als Dirigenten der Daugendorfer Musiker so oft es geht den Rücken frei.

Tochter Jana Reiter hat bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Musizieren begonnen. Mit großem Ehrgeiz erlernte sie Klarinette und Oboe, hat Lehrgänge besucht und sich auch als Sängerin bei Auftritten positiv eingebracht. Sie erhielt als erste öffentliche Auszeichnung die Ehrennadel in Bronze.