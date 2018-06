Förderverein des SVD unter neuer Führung

Der Ausbau ultraschneller Internetverbindungen in Deutschland droht nach Einschätzung des Europäischen Rechnungshofs in eine Sackgasse zu geraten. Das EU-weite Ziel, bis 2025 flächendeckende Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen, sei in Deutschland mit den aktuell genutzten Technologien „wahrscheinlich nicht zu verwirklichen“, warnten die Rechnungsprüfer in ihrem am Dienstag in Brüssel vorgelegten Bericht. Aktuell liege Deutschland allerdings noch im europäischen Mittelfeld.