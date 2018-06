Ein Seelsorger auch im Notfall

Wenn bei Uwe Grau nachts der Melder runtergeht, verheißt das nichts Gutes. Denn der Pfarrvikar aus Daugendorf ist aktiver Feuerwehrmann und Notfallseelsorger. Wenn die Menschen einen Schicksalsschlag, häufig eine Todesnachricht eines Angehörigen, verkraften müssen, bleibt Grau bei ihnen. Dann ist er Seelsorger in den schlimmsten Stunden. Das geht auch an ihm nicht spurlos vorbei. Aber: „In solchen Situationen spüre ich, warum ich Pfarrer geworden bin“, sagt Grau.

Es gibt viele Feuerwehrmänner, es gibt viele Pfarrer und es gibt viele Notfallseelsorger, die sich um die Angehörigen kümmern. Aber ein Pfarrer, der aktiv bei der Feuerwehr und in der Notfallseelsorge tätig ist, das gibt es ganz wenig. „Nach meinem Kenntnisstand bin ich der Einzige derzeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“, sagt er. Deshalb ist er auch Feuerwehrseelsorger in der Diözese.

Aber dieser „Titel“ ist ihm nicht so wichtig, auch wenn er da und dort Vorträge hält und Ansprechpartner für die Feuerwehren ist. Ihm ist der Kontakt zu den aktiven Feuerwehrkameraden wie auch zu den Menschen in Not wichtig.

Als junger Mann war der gelernte Schreiner nicht bei der Feuerwehr. Zur Feuerwehr ist er erst 2001 gekommen, als er als Pfarrvikar in Bad Mergentheim eingesetzt wurde. Dort folgte er auf den Riedlinger Michael Benner, den er seit dem Studium kennt. Der hat in Mergentheim die Notfallseelsorge aufgebaut und bat Grau, Ansprechpartner für die katholische Kirche zu bleiben. Bald schon war Grau in der Notfallseelsorge aktiv. Und kurze Zeit später kamen die Feuerwehrkommandanten und baten ihn, einen Vortrag über die Notfallseelsorge zu halten. Das tat er. Eines ergab das Nächste. Und so wurde er Feuerwehrmann, absolvierte die Truppmann-, die Truppführer- und auch die Atemschutzträgerausbildung. Doch nach einem Hörsturz musste er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten. Atemschutzträger ist er nun nicht mehr.

Aktiver Feuerwehrmann ist er schon, bald auch in Riedlingen und Daugendorf. Er wartet nur noch auf seinen Funkmelder. In der Notfallseelsorge ist er ebenfalls engagiert. Häufig begleiten die Notfallseelsorger die Polizisten, wenn diese Todesnachrichten überbringen müssen. Wenn die Polizei geht, bleiben die Notfallseelsorger da. Hören zu, begleiten, beten. Eine schwierige Situation, wenn für viele Menschen eine Welt zusammenbricht. Die einen reden wie ein Wasserfall, die anderen sind voller Vorwürfe und voller Wut. Die dritten sind wie versteinert und schweigen. Das sei am schwierigsten, sagt Grau. „Da muss man auch mal Stille aushalten.“

Er will da sein, um die erste Zeit zu überbrücken, bis die Familien- und Nachbarnetze greifen. Das begreift er auch als christlichen Auftrag. Nicht im missionarischen Sinne, denn er will Menschen beistehen – unabhängig von Glaube und Religion. Aber wenn es passt, wenn die Menschen es zulassen, weist er auf die weitere Dimension des christlichen Glaubens hin, die über dieses Leben hier hinausreicht.

Recht auf Zorn

Doch wie geht man mit dem Schmerz der Menschen um, mit dem Zorn? Auch dem Zorn auf Gott, der so etwas zulassen kann? „Die Menschen haben alles Recht der Welt, zornig und aggressiv zu sein.“ Und ihre Zweifel zu haben, ihre Fragen zu stellen. Aber gerade die Karfreitagsgeschichte mache deutlich: „Wir haben einen Gott, der uns nicht vor Leid verschont. Aber wir haben auch einen, der sich nicht vor Leid verschont. Einer, der auch in den schwierigen Zeiten dabei ist.“ Gott begleite die Menschen auch im Leid. Seine Botschaft „ich werde für euch da sein“, sei das beste Bild für die Notfallseelsorge.

Die Einsätze bei der Feuerwehr oder als Notfallseelsorger gehen auch an ihm nicht spurlos vorbei. Grau hat für sich Strategien entwickelt, sich zu schützen. So macht er nach jedem Einsatz einen Spaziergang. Er hat Pfarrerkollegen, die er auch mitten in der Nacht anrufen kann. Und im Zweifel gibt es auch eine Supervision.

Und dennoch kann er es nicht abschütteln und leidet manchmal an den Folgetagen an Migräne. Und doch weiß er, dass es richtig ist und gut ist, was er tut. „Ich bin froh, um jeden Einsatz, den ich nicht machen muss. Aber ich merke auch bei jedem Einsatz, dass ich am richtigen Ort bin; dass es gut ist, bei den Menschen zu sein.“