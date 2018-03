Manchmal sind selbst 17 Stundenkilometer zu schnell

Seit nunmehr 17 Tagen ist Arthur Nießer mit dem Traktor samt Wohnwagen von Bußmannshausen in Richtung Nordwales (die SZ berichtete) unterwegs. „Bisher läuft alles gut. Und langweilig wird es mir nicht“, sagte er gestern im Telefonat mit der Schwäbischen Zeitung, für das er mal kurz rechts – nein: links – rangefahren ist. Der 61-Jährige befand sich mit seinem Gespann nämlich gerade auf dem Weg in die Innenstadt von London.

„Es ist ein sehr intensives Gefühl“, sagt Arthur Nießer über seine außergewöhnliche Reise, „sowohl das, was ich sehe, als auch das, was in mir selbst vorgeht. Man ist sehr viel mit sich allein und kann über viele Dinge nachdenken.“ Manchmal kommen ihm selbst die 17 Stundenkilometer, die sein 54 Jahre alter Porsche-Traktor mit dem Wohnwagen im Schlepptau hergebe, noch schnell vor. „Man sieht so viel und nimmt die Umgebung ganz anders wahr. Ich bin ja schon oft den Rhein entlang, über die Eifel oder auch nach London rein gefahren, aber in dieser Geschwindigkeit ist es ein ganz anderes Gefühl.“

Er genieße das sehr, auch wenn er „oft sehr angespannt“ sei. Denn: „Man muss jeden Tag aufs Neue darauf vertrauen, dass die Straßen und der Traktor in Ordnung sind. Man muss gut planen, wachsam sein und hoffen, dass es Menschen gibt, die einem helfen, wenn man sich zum Beispiel verfahren hat.“ Das komme schon mal vor, denn das Navigationsgerät führe ihn gelegentlich auf Schnellstraßen, auf denen ein Traktor nichts zu suchen hat, oder in einen Tunnel, „wo ich nicht hin will“.

In Traktor-Demo geraten

An Hilfsbereitschaft freilich mangle es nicht. So sei er in Frankreich in eine Demo, bestehend aus einem Konvoi mit Riesentraktoren, geraten. „Die Polizei hat mir rausgeholfen“, erzählt Nießer. Auch sonst erlebe er „eine große Aufnahmebereitschaft und freundliche Atmosphäre. Die Leute sind sehr interessiert“. So auch die Journalistin, die ihn in Köln entdeckt und eine Zeitlang verfolgt hat, bis er anhielt und sie ansprach. Sie habe gedacht, hinter dem seltsamen Gespann stecke bestimmt eine Geschichte – und schrieb prompt eine für die Kölner Rundschau.

Ebenfalls im Rheinland erhielt er den Anruf eines Ehepaars, das seine Telefonnummer über seine „Tante Resl“ in Bußmannshausen herausbekam. „Die beiden sind Verwandte meiner Tante. Sie haben von meinem Trip gelesen und wollten mich treffen. Wir haben dann in Düren zusammen Kaffee getrunken.“

Britische Schüler ehren deutsche Soldaten

Aber es gab auch andere, sehr bewegende Momente. „Die Kriegsgräber im belgischen Leuven und Ypres haben mich sehr betroffen gemacht“, sagt Arthur Nießer. „In Ypres haben britische Schüler auf einem deutschen Soldatenfriedhof einen Kranz aus Mohnblumen auf ein Denkmal gelegt. Mohnblumen sind in Großbritannien das Symbol für die Kriegstoten. Sie haben damit die deutschen Soldaten genauso geehrt wie die britischen. Ich habe der Schule geschrieben und die Antwort erhalten, dass sie das jedes Jahr machen.“

Diese Geste trifft exakt den Grund für Arthur Nießers 1300-Kilometer-Trip, mit dem er symbolhaft die über viele Jahrzehnte hinweg bestehenden Grenzen zwischen Deutschland und Großbritannien überwinden und nebenbei Spenden für die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ sammeln will.

Von seine englischen Frau Alison, mit der er im nordwalischen Porthmadog lebt, wurde Nießer am 17. Juni nach der Überfahrt über den Ärmelkanal in Dover besucht. „Wir haben uns auf einer Burg getroffen und hatten einen schönen Tag zusammen“, erzählt er. „Jetzt aber bin ich wieder in meiner Einsamkeit.“ Die dürfte er am Donnerstag, sofern alles glatt ging, aber nochmals verlassen haben, schließlich ging’s ins Zentrum von London – „am liebsten auf der Prachtstraße The Mall zum Buckingham Palace“.

Am Freitag peilt Arthur Nießer Windsor Castle an („Das englische Königshaus hat ja auch deutsche Wurzeln“), danach stehen die restlichen rund 400 Kilometer über Oxford und Coventry nach Porthmadog auf dem Plan. In einer Woche möchte er in seiner Wahl-Heimat eintreffen.

Einen Reisebericht und einen Spenden-Button gibt’s im Internet unter www.tractor-across-borders.co.uk.