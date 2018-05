Sie hat ihren festen Platz im Terminkalender des Schwendier Teilorts Bußmannshausen: die Rosenserenade des Männergesangvereins „Lyra“ im Garten der Familie Birkel. Im Juni, wenn die Königin der Blumen erblüht, wäre es eigentlich wieder soweit, doch in diesem Jahr muss das weithin beliebte Konzert ausfallen.

„Im vergangenen Jahr hatten wir so viele Besucher wie noch nie“, erinnert sich Alfons Ott, der Vorsitzende des Männergesangvereins. Mehrere Hundert Musik- und Rosenbegeisterte von nah und fern fanden den Weg in den weitläufigen Garten der Familie Birkel in Bußmannshausen, der nicht nur durch seine Vielzahl an Rosensorten und die idyllische Lage am Ortsrand ein ideales Umfeld für das Konzert bietet. Was läge also näher, als sich auf die nächste Auflage der Veranstaltung im Juni zu freuen?

Doch die Rosenserenade muss in diesem Jahr ausfallen. Dafür gibt es laut Ott gleich mehrere Gründe. „Unsere Ortsdurchfahrt wird derzeit saniert, die Straße ist gesperrt“, erläutert der MGV-Vorsitzende. Das mache es vor allem für auswärtige Gäste schwierig, zum Rosengarten zu finden. Außerdem sei im Verein nicht genug Zeit zum Proben gewesen: „Die Grippewelle hatte uns voll erwischt.“ Blamieren wolle man sich schließlich nicht, das Konzert müsse schon von Qualität sein.

Der dritte Grund indes überschattet die beiden vorgenannten: ein Todesfall in der Vorstandschaft vor wenigen Wochen. Mit Manfred Brendel fehle nun der Hauptorganisator der Serenade. „Er hat immer sehr viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt“, zollt Alfons Ott dem Verstorbenen Tribut.

Der Nachwuchs fehlt

Nun wolle man ein Jahr aussetzen, um 2019, so die Hoffnung des Vorsitzenden, wieder die Stimmen im Rosengarten erklingen zu lassen. Allerdings befürchtet Ott, dass die schöne Tradition irgendwann ein Ende finden könnte, denn „uns fehlt der Nachwuchs“. Aktuell seien noch 20 Sänger im Verein aktiv. „Singen ist ein Kulturgut, das verloren geht, wenn es nicht gepflegt wird“, ist er überzeugt und hofft, dass sich vielleicht ein paar Männer einen Ruck geben und den MGV verstärken wollen. Diese dürfen gerne auch aus einer der umliegenden Ortschaften kommen.

Bald ist der 100. Geburtstag

„Unsere Kameradschaft ist hervorragend“, sagt Ott. Und fände es auch noch aus einem anderen Grund sehr schade, wenn der Verein mangels Mitsängern keine Konzerte mehr veranstalten könnte: „Übernächstes Jahr feiert der Männergesangverein nämlich seinen hundertsten Geburtstag.“