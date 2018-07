Sonnendurchflutete Tage, laue Sommernächte: An den äußeren Bedingungen für das Gartenfest in Bußmannshausen gab es nichts zu kritteln. Die Besucher konnten am Wochenende zwei Tage lang bei gepflegter Blasmusik im laubbedachten Festgarten ihren Hunger und Durst stillen.

Letzteres war besonders beim Gartenfest-Opening am Freitag fast zwangsläufig notwendig. Denn hier hatte das Gartenfest eine staubige Premiere. „Stroh-wuala“ hieß die Actionnummer. Die Idee dazu hatte Robert Wekenmann aus seinem Urlaub in Norddeutschland mitgebracht. Auf einer nordfriesischen Insel ist dieses Wühlen im Stroh offenbar ein Renner. Allerdings werden dort um die Osterzeit gefärbte Eier im Stroh gesucht. Der Förderverein des Musikverein Bußmannshausen griff das durchaus sportliche und anstrengende Gewühle im Stroh auf – anstatt der Eier wurden Tischtennis-, Golf- und Tennisbälle unter das Stroh gemischt.

In einem mit Zaun und Folie eingemachten Spielfeld – etwa zehn Meter lang und fünf Meter breit – war gehäckseltes Stroh gestreut. Ähnlich der Stecknadel im Heuhaufen, galt es für die acht angemeldeten Teams, die 150 Bälle aufzustöbern und in einen Eimer zu werfen. Manche Akteure waren barfuß angetreten, hatten als Sportkleidung auf ein Dirndl gesetzt oder agierten mit Mundschutz. Auf jeden Fall eine Gaudi, bei der nach ein paar Runden die Kräfte deutlich schwanden.

Um dennoch den Sieg davonzutragen, setzten einige Ballsucher auch hin und wieder auf unfaire Mittel. Die Gegner wurden mit dem Stroh „eigsoift“, mussten sich danach erst wieder einen klaren Blick verschaffen. Ganz zu schweigen von dem aufgewirbelten Staub, der über dem Spielfeld schwebte, die Sicht beeinträchtigte und Spieler und so manchen Zuschauer nahe am Geschehen mit Reizhusten befiel. Ein Schluck kühles Naß war deshalb nach jedem Spiel unbedingt angesagt.

Neuer Dirigent ab Herbst

Für die Kapelle des MV Bußmannshausen ist nach dem Gartenfest jetzt die Sommerpause angesagt. Nach dieser werden die Bußmannshauser Musikerinnen und Musiker unter einem neuen Dirigenten spielen. Vom musizierenden Berufssoldaten Stephan Frizt, der beim Heeresmusikcorps 10 in Ulm das Waldhorn spielt, hat sich der MV Bußmannshausen unlängst einvernehmlich getrennt. Den Taktstock wird zum 1. September der 37-jährige Thomas Roth übernehmen. Er hatte zuletzt den Musikverein Schweinhausen dirigiert.