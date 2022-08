Zwei Titel gehen nach Schwendi

Vier Tage lang haben die Zuschauer beim 9. Riffelhof-Cup hochklassiges Tennis und hart umkämpfte Matches gesehen. Die Turniersiege gingen am Ende an die klaren Favoriten.

Mit 110 Anmeldungen hätte das diesjährige Turnier die Spielerzahlen der vergangenen Jahre in den Schatten gestellt – wäre da nicht Corona. Die Organisatoren mussten 25 kurzfristige corona- und verletzungsbedingte Abmeldungen verzeichnen. Am Ende traten 85 Spielerinnen und Spieler in insgesamt sieben Konkurrenzen an. Unterstützt wurde das Turnier von Oberschiedsrichter Pierre Biber vom TC Laupheim, der das sportliche Geschehen im Auge behielt.

Bei den Herren A dominierte Titelverteidiger und Turnierfavorit David Gaissert vom TC Bad Schussenried das Feld. Gaissert, der aktuell in der DTB-Rangliste auf Platz 224 geführt wird, setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen Jakob Ruess vom TC Augsburg Siebentisch mit 6:2 und 6:2 durch.

Auch bei der Konkurrenz der Damen A, die nach mehrjähriger Pause wieder auf dem Turnierplan stand, setzte sich die klare Turnierfavoritin durch: Maike Nägele von den Sportfreunden Schwendi gewann klar in zwei Sätzen mit 6:0 und 6:2 gegen Christina Ruess vom TC Günzburg.

Den Wettbewerb der Herren B entschied der im Feld an Position eins gesetzte Spieler Sandro Hengeler vom TV Memmingen nach einem ausgewogenen gegen Pascal Gietl von der TA Burgrieden mit 6:4 und 6:4 für sich. Der Sieg bei den Damen B ging ebenfalls nach Schwendi: Hier hatte Sofia Heinz von den Sportfreunden Schwendi die Nase vorn und gewann gegen Rieke Rosenberg vom TC Weißenhorn mit 7:5 und 6:3.

Der Sieger der Herren C kam aus Aulendorf: In einem der längsten Matches des Turniers setzte sich am Ende Michael Traub von der SG Aulendorf mit 6:3 und 6:4 gegen Arne Muchow von der TA Steinhausen/Rottum durch.

„Die Qualität des Herren 40 Felds war noch nie so gut“, sagte Pascal Gietl, Sportwart der TA Burgrieden, bei der Siegerehrung. Der Sieg im stark besetzten Feld ging nach Ulm: Tobias Neumann vom TK Ulm bezwang Manuel Aviles Rodriguez vom VfB Ulm, der beim Stand von 6:2 und 4:1 für Neumann verletzungsbedingt aufgeben musste.

Im Finale der Herren 50 trat mit Andreas Gruber von den Tennisfreunden Birkenhard ein ehemaliger Turniersieger an: Er hatte 2018 die Konkurrenz der Herren 40 gewonnen. In diesem Jahr musste er sich jedoch in zwei Sätzen klar gegen Joachim Walter vom TC Biberach geschlagen geben, der das Match deutlich mit 6:2 und 6:1 für sich entschied.

Abseits des Platzes sorgte der Aufschlags-Geschwindigkeitswettbewerb für Aufsehen, den Luis Feiner vom TC Schießgraben Augsburg mit 155 km/h gewann.